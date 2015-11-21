Президент наградил Крестом Ивана Мазепы режиссера Афинеевского, снявшего фильм "Зима в огне"
Президент Петр Порошенко наградил Крестом Ивана Мазепы Евгения Афинеевского - режиссера документального фильма «Зима в огне», посвященного событиям Революции Достоинства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, высокую награду глава государства вручил режиссеру перед презентационным показом ленты сегодня в Киеве.
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Порошенко отметил, что это первый Крест Мазепы, который он вручает как президент, и назвал символичным тот факт, что награды удостоен россиянин.
Президент Порошенко наградил режиссера "Winter on Fire" Евгения Афінеєвського крестом Мазепы #Майданpic.twitter.com/Kf0Lals40p
— Vlad Yatskiv (@Kass_UA) November 21, 2015
«Очень символично и очень важно, что эту награду получает россиянин, который боролся не просто за независимость Украины, а за построение Европы. От имени украинского народа благодарю за огромную работу, которую Вы сделали, и искренне надеюсь, что когда-нибудь фильм смогут увидеть и в России», – сказал президент, вручая награду.
Режиссер поблагодарил президента за высокую награду и отметил, что она не только его, но и всех участников Революции Достоинства, причастных к созданию фильма.
Наградил режиссера фильма «Зима в огне» Евгения Афінеєвського Крестом Ивана Мазепы pic.twitter.com/MpbenPYTZp
— Петр Порошенко (@poroshenko) November 21, 2015