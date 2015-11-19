Победила ли Революция Достоинства: участники Инициативы "21 ноября" оценили события последних двух лет (видео)

В рамках дискуссии участники Инициативы «21 ноября» попытались найти ответы на такие вопросы, как: оправдались ли требования и ожидания участников Евромайдана; что получила и что потеряла Украина после Революции Достоинства и множество других. В рамках дискуссии ее участники проанализировали события двух лет и наметили перспективы развития гражданского общества и страны на будущее.

Дискуссия состоялась 17 ноября в Украинском кризисном медиа-центре.

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"Пока доминирующими ценностями в стране не станут ответственная свобода, доверие и развитие, Украина будет регрессировать и в плане экономики, и в плане общественных стандартов. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем на смену парадигм мышления лидеров революции, появление тех, кто возьмет на себя продолжение революции, ответственную свободу и модернизацию Украины", - отметил Андрей Длигач.

Александр Пасхавер отметил, что невозможно изменить ценности пассивного большинства, сделать так, чтобы они чувствовали вину, давая взятку. Но можно сделать так, чтобы они испытывали стыд, когда подобная модель поведения станет не модной.

В свою очередь муфтий Саид Исмагилов проанализировал этико-эстетические ценности во времена прошлой власти, закрепленные в образе «золотого батона», и отметил, что ценности современных украинцев изменились: «теперь нет барина и нет крепостного. Есть свобода, есть достоинство, есть право своего голоса и своего собственного выбора».

Участники Инициативы отметили, что Революция Достоинства не закончилась, она продолжается в разных измерениях: политическом, культурном, экономическом и многих других.

«Если говорить о победе Революции Достоинства, то революция победила, а достоинство, к сожалению, нет. Возможно потому, что для победы революции нужна воля и сила, а для победы чести - воспитание, образование и эволюция сознания. Мы должны понимать, что это длительный процесс», - отметил протоиерей Георгий Коваленко.

То есть Украина перешла от революции к этапу эволюции, которая необходима для обеспечения устойчивого развития страны и внедрения европейских ценностей.

«Нельзя ожидать от революции тех результатов, которые может дать только эволюция. Революция может лишь обозначить более четко ориентиры для этой эволюции, и я уверен, что Революция Достоинства сделала это», - Иосиф Зисельс.

Валерий Пекар, в свою очередь, выделил три уровня требований Майдана: «Первый уровень - тактические требования. К ним относятся: прекращение репрессий, реабилитация заключенных, закрытия дел, отвода силовиков и наказания виновных. Последнее за два года так и не произошло. Второй уровень – промежуточные требования, которые касаются перезагрузки власти. Люди обозначили свое желание видеть новый парламент, новое правительство, нового президента. Фактически, все это мы сегодня имеем, но понимаем, что политическая система практически не изменилась. Третий уровень – стратегический. Народ требовал изменения системы, а не просто перетасовку лиц во власти. И здесь тоже мы видим довольно сильное разочарование».

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Важную составляющую положительных изменений страны - экономическую революцию - обозначил Андрей Мацола: «Европейская экономика, в отличие от украинской, базируется на среднем и малом классе. Олигархические системы, транснациональные компании также есть. И мы должны понимать, что очень легко свалить страну, если она «стоит» на 5-7 столбах; и когда она строится на десятках тысяч небольших предприятий намного труднее расшатать страну и ее экономику. Поэтому я верю, что наши чиновники смогут принять законы, которые обеспечат приход среднего и малого бизнеса в Украину».

В целом, участники пришли к выводу, что большинство требований Майдана или не выполнены, или выполнены в недостаточной степени, а народ хочет реальных перемен и действий власти, которые необходимы для построения Украины, за которую погибали и продолжают погибать люди.

Напомним, ранее Инициатива «21 ноября» выступила с заявлением ко 2-ой годовщине Евромайдана и начала Революции Достоинства, а дискуссия на тему: «Победила ли Революция Достоинства?» стала площадкой, которая дала возможность высказаться религиозным деятелям, представителям культуры, искусства, предпринимательства и науки – участникам Инициативы.