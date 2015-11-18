Мининформполитики и крымские татары просят назвать Ан-178 в честь Амет-Хана Султана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИП, кроме того, советник министра по вопросам информполитики Крыма Эмине Джеппар организовала сбор голосов в поддержку названия самолета "АМЕТ-ХАН-178" в социальных сетях.

По ее словам, шансы одержать победу велики.

"Для сбора голосов в поддержку нами создана страница в Facebook. За неполных два дня было получено более тысячи голосов. Считаю, что присвоение имени крымского героя Амет-Хана Султана украинскому самолету – шаг поддержки жителей оккупированного Крыма и признания героического вклада крымских татар в общую победу над агрессором во Второй мировой войне", – отметила Джеппар.

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В мае 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление, которым присвоила международному аэропорту "Симферополь" имя летчика-истребителя Амет-Хана Султана. В этом году отмечается 95-я годовщина со дня его рождения.

Как сообщал УНИАН, 22 октября ГП "Антонов" объявило народный конкурс на название нового украинского пассажирского самолета Ан-178. Он продлится до 19 декабря текущего года.

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