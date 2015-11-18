Суд обязал прокуратуру начать расследование по похищению Корбана – адвокат (документ)
18:38, 18 ноября 2015Политика
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Печерский районный суд города Киева в среду, 18 ноября, обязал прокуратуру столицы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по незаконному лишению свободы и похищению лидера УКРОПа Геннадия Корбана.
Это "очередной шаг к победе" в деле лидера УКРОПа - Шевчук / Фото УНИАН
Также суд обязал открыть уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщил адвокат политика Алексей Шевчук на своей странице в Facebook.
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"Другими словами, теперь прокуратура должна начать расследование относительно незаконного задержания и ограничения свободы передвижения Геннадия Корбана", – отметил Алексей Шевчук. По его словам, это "очередной шаг к победе" в деле лидера УКРОПа.
facebook.com/alexey.shevchuk
facebook.com/alexey.shevchuk
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