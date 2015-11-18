Суд обязал прокуратуру начать расследование по похищению Корбана – адвокат (документ)

Также суд обязал открыть уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил адвокат политика Алексей Шевчук на своей странице в Facebook.

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"Другими словами, теперь прокуратура должна начать расследование относительно незаконного задержания и ограничения свободы передвижения Геннадия Корбана", – отметил Алексей Шевчук. По его словам, это "очередной шаг к победе" в деле лидера УКРОПа.