Суд в два раза уменьшил залог для Лукаш и оставил ее под домашним арестом
Апелляционный суд Киева уменьшил с 5 млн 115 тыс. грн до 2,5 млн грн сумму денежного залога бывшему министру юстиции Украины Елене Лукаш, оставив ее под домашним арестом.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня огласила коллегия судей Апелляционного суда столицы.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство Лукаш и ее защитников об отмене в полной мере пресечения, которое ей избрал Печерский районный суд Киева. В ходе судебного заседания суд поинтересовался у стороны обвинения, почему судом первой инстанции Лукаш был избран залог в сумму более 5 млн грн, в то время как сумма инкриминируемого ей ущерба, в нанесении которого оно подозревается, не превышает 2,5 млн грн. На что был получен ответ, что прокуратура просила избрать Лукаш меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога на сумму не менее 2,5 млн грн, но непосредственно именно суд определил сумму, которая в результате была назначена.
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Вместе с тем, суд отменил решение суда первой инстанции в части обязательства Лукаш носить электронный браслет, который в ближайшие дни с нее снимут. Также, по решению Апелляционного суда, Лукаш будет возвращен ее паспорт гражданина Украины, который вместе с загранпаспортом у нее был изъят.
Кроме того, суд не удовлетворил ходатайство народных депутатов от "Оппозиционного блока" Сергея Ларина, Нестора Шуфрича и Михаила Добкина, которые просили избрать Лукаш меру пресечения в виде их личного поручительства.
Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.
По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.
В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.
Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.
Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.
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В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш, однако она в течение выходных оставалась в СИЗО.
9 ноября прокурор ГПУ Владислав Куценко сообщил, что Лукаш находится в Генпрокуратуре, где с ней проводятся необходимые процессуальные действия, связанные с мерой пресечения.
В тот же день Лукаш с электронным браслетом покинула ГПУ.
11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.