Суд в два раза уменьшил залог для Лукаш и оставил ее под домашним арестом

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение сегодня огласила коллегия судей Апелляционного суда столицы.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения ходатайство Лукаш и ее защитников об отмене в полной мере пресечения, которое ей избрал Печерский районный суд Киева. В ходе судебного заседания суд поинтересовался у стороны обвинения, почему судом первой инстанции Лукаш был избран залог в сумму более 5 млн грн, в то время как сумма инкриминируемого ей ущерба, в нанесении которого оно подозревается, не превышает 2,5 млн грн. На что был получен ответ, что прокуратура просила избрать Лукаш меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога на сумму не менее 2,5 млн грн, но непосредственно именно суд определил сумму, которая в результате была назначена.

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Вместе с тем, суд отменил решение суда первой инстанции в части обязательства Лукаш носить электронный браслет, который в ближайшие дни с нее снимут. Также, по решению Апелляционного суда, Лукаш будет возвращен ее паспорт гражданина Украины, который вместе с загранпаспортом у нее был изъят.

Кроме того, суд не удовлетворил ходатайство народных депутатов от "Оппозиционного блока" Сергея Ларина, Нестора Шуфрича и Михаила Добкина, которые просили избрать Лукаш меру пресечения в виде их личного поручительства.

Как сообщал УНИАН, СБУ 5 ноября сообщила о задержании экс-главы Минюста, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, она вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой ее исчезновения считается 28 июля 2015 года.

В то же время Лукаш утверждает, что она находилась в Украине и не скрывалась от следствия.

Прокуратура 5 ноября сообщила задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершения служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Печерский районный суд Киева 6 ноября арестовал экс-министра юстиции с возможностью внесения залога в размере 5,1 млн грн.

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В тот же день народный депутат Вадим Новинский внес залог за Лукаш, однако она в течение выходных оставалась в СИЗО.

9 ноября прокурор ГПУ Владислав Куценко сообщил, что Лукаш находится в Генпрокуратуре, где с ней проводятся необходимые процессуальные действия, связанные с мерой пресечения.

В тот же день Лукаш с электронным браслетом покинула ГПУ.

11 ноября защита Лукаш обжаловала избранную ей меру пресечения.