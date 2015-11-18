В Краматорске будут судить двух пособников террористов

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, в конце прошлой недели в Краматорский городской суд были переданы обвинительные акты в отношении двух мужчин возрастом 28 и 50 лет, жителей городов Авдеевка и Константиновка, подозреваемых в содействии террористической организации "ДНР".

Читайте такжеВ Краматорске задержан "командир" одного из террористических подразделений "ЛНР"

Следствие установило, что в период с октября 2014 по июнь 2015 года мужчины собирали и передавали террористам подробные данные о дислокации и численности Вооруженных сил Украины и других военных формирований сил АТО.

Таким образом, информаторы способствовали террористам в реализации их преступных намерений. При этом один из злоумышленников в дальнейшем обещал передавать террористам информацию о проукраински настроенных жителях Авдеевки.

Читайте такжеСБУ задержала в Запорожье интернет-пропагандиста "ДНР" (фото, видео)

Мужчины обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.