Политологи уже начинают «отпевать» Тимошенко

Директор Институт глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что выборы в Киеве стали “серьезным символическим” поражением БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Заканчивается эпоха электоральных побед БЮТ и премьер-министра. На протяжении последних лет Юлия ТИМОШЕНКО получала электоральные победы, а киевские выборы – это серьезное символическое поражение как самой Ю.ТИМОШЕНКО, так и ее блока”, - сказал В.КАРАСЕВ.

Он считает, что избиратели выразили вотум недоверия Ю.ТИМОШЕНКО за экономическую политику, ведь из-за неопределенности курса гривни, высоких цен на бензин страдают не только малоимущие слои общества, но и средний класс, формирующий ядро киевских избирателей.

По словам эксперта, выборы продемонстрировали показательный проигрыш Ю.ТИМОШЕНКО Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, при том, что именно она инициировала перевыборы.

“Ю.ТИМОШЕНКО инициировала выборы, она считала, что на столичных выборах получит столичный ресурс, снимет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переформирует Киевсовет, а выходит, что она выборы проиграла. Это означает, что много простых избирателей и в элитной среде будут сомневаться в стратегических возможностях премьера”, - уверен он.

В.КАРАСЕВ добавил, что проигрыш на киевских выборах ставит под сомнение харизму Ю.ТИМОШЕНКО.

“Электоральная фортуна на длительное время отворачивается от БЮТ, а это достаточно показательный сигнал всем тем, кто делает не только электоральные, но и политические инвестиции в будущее, в том числе и на президентские выборы”, - подчеркнул он.

Эксперт также заметил, что НУ-НС получил абсолютное поражение на выборах из-за того, что избиратель не воспринимает эту политическую силу как сателлита БЮТ. Также это засвидетельствовало реальный рейтинг политиков, которые хотят представлять НУ-НС. “Без рейтинга Виктора ЮЩЕНКО как реального лидера НУ-НС даже в Киеве эта сила не проходит в Киевсовет”, - сказал В.КАРАСЕВ, добавив, что эти выборы стали “личным поражением Юрия ЛУЦЕНКО, возглавлявшего список”.

По словам эксперта, количество голосов, отданных за НУ-НС, показывает, что за Ю.ЛУЦЕНКО не проголосовали даже милиционеры и члены их семей.

“Это значит, что есть не только электоральный, но и профессиональный вотум недоверия лидеру НУ-НС”, - сказал он.

В.КАРАСЕВ отметил, что Президент не только не инициировал перевыборы, но и оставался арбитром в этом противостоянии.

“Это была игра исключительно Ю.ТИМОШЕНКО. Эти выборы показали, что если она играет сама, без поддержки Президента, то у нее не все выходит. Отсюда растут ноги этого поражения”, - считает он.

“Проиграли те политические силы, которые условно относятся к радикальному крылу с псевдореволюционной площадной популистской риторикой. Выиграли силы, сделавшие ставку на стабильность”, - сказал В.КАРАСЕВ, добавив, что в обществе меняются электоральные настроения в сторону политической стабильности.