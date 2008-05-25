Турчинов: ”грязные технологии” в Киеве поддерживались СП и лично Президентом

Предварительные результаты выборов в Киеве свидетельствуют, что 70% киевлян не поддерживают команду нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в избирательном штабе БЮТ заявил кандидат в мэры Киева от этого блока, первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ.

«Можно сделать главный вывод, что 70% киевлян проголосовали против действующей киевской власти», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что этот вывод подтверждает правильность позиции БЮТ, который выступал за внеочередные выборы в Киеве.

По словам А.ТУРЧИНОВА, «грязные технологии» и подкуп избирателей в Киеве напоминали первый и второй туры выборов Президента Украины 2004 году. Он отметил, что это «делалось демонстративно при поддержке Секретариата Президента и лично Президента».

В частности, он сообщил, что сегодня активистами БЮТ были задержаны около 50 человек, которые организовывали подкуп избирателей. По его словам, также вчера поздно вечером «все пенсионеры Шевченковского района получили по 100 грн. по почте» от кандидата в мэры от Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА».

Также, заявил А.ТУРЧИНОВ, представители Блока Черновецкого организовали массовый подвоз пенсионеров и ветеранов за материальное поощрение к избирательным участкам.

А.ТУРЧИНОВ также добавил, что нынешней избирательной компании была присуща цензура в СМИ и попытки политического давления.