У Табачника - неприятный осадок на душе

В штабе кандидата на должность Киевского городского председателя Василия ГОРБАЛЯ считают, что руководитель Шевченковского района Виктор ПИЛИПИШИН должен извиниться за невключение представителя Партии регионов Дмитрия ТАБАЧНИКА в списки избирателей на выборах мэра Киева и Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, один из представителей Партии регионов, народный депутат Украины Дмитрий ТАБАЧНИК не нашел себя в списках на избирательном участке в Шевченковском районе, куда он пришел отдать свой голос на киевских выборах.

По словам руководителя избирательного штаба кандидата в мэры В.ГОРБАЛЯ Сергея БАРАНОВА-МОХОРТА, из-за этой неприятности у Дмитрия Владимировича остался «неприятный осадок на душе».

«Д.ТАБАЧНИК 14 лет проживает на улице Ярославов Вал в Шевченковском районе Киева. На том избирательном участке он без проблем голосовал на всех предыдущих выборах», - сказал В.БАРАНОВ-МОХОРТ. - Я считаю, что председатель Шевченковского района ПИЛИПИШИН, который является ответственным за качественное формирование списков в своем районе, должен извиниться перед Дмитрием Владимировичем (ТАБАЧНИКОМ)».

Как также отметил руководитель штаба В.ГОРБАЛЯ, сам Д.ТАБАЧНИК считает свое отсутствие в избирательном списке целенаправленной акцией против него.