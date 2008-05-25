Явка избирателей в Киеве на 16.00

По состоянию на 16.00 явка избирателей по данным из 9-ти районов столицы составляла около 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию полную информацию о явке избирателей по состоянию на 16.00 предоставили такие районы: Голосеевский - 34,78%; Дарницкий – 31,35%, Днепровский – 35,66%, Оболонский – 35,34%, Печерский – 36,76%, Подольский – 37,92%, Святошинский – 36,07%, Соломенский – 34,54% и Шевченковский – 34,25%.

Деснянский район передал данные лишь по результатам голосования на 50% избирательных участков. Таким образом, в этом районе явка избирателей пока еще составляет 26,02%.

Согласно этим данным, средняя явка по городу Киеву на 16.00 - 33,8%.