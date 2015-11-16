Финансировавший предвыборную кампанию Саакашвили благотворительный фонд отказался от встречи с общественностью (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Самооборона Майдана Одессы.

Отмечается, что на официальном сайте фонда "На благо Одессы" был размещен анонс проведения пресс-конференции 16 ноября в 12:00, на которой представители фонда должны были публично прокомментировать информацию о якобы нецелевом использовании средств.

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Однако когда военнослужащие-участники АТО, члены "Самообороны Майдана Одессы" и другие активисты изъявили желание принять участие в мероприятии, их не допустили в помещение.

Однако вскоре к митингующим вышел одесский бизнесмен Аднан Киван, который назвал просьбу активистов пообщаться с руководством фонда "саботажем" и заявил, что "эти деньги принадлежат частным лицам, и общественность не имеет права требовать информацию об их целевом использовании".

Напомним, общественность захотела ознакомиться с финансовой отчетностью "На благо Одессы" в связи с тем, что недавно в ряде СМИ появилась информация о размещении политической рекламы "Команды Саакашвили" на центральных телеканалах за счет средств этого благотворительного фонда .