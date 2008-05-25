Горбаль сосчитал «мертвые души»

В избирательные списки на киевских выборах включено около 120 тыс. «мертвых душ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель штаба Киевского отделения Партии регионов и кандидата на должность мэра столицы Василия ГОРБАЛЯ Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.

«Около 5,6% фамилий в избирательных списках внесено с нарушениями. В связи с этим на каждый избирательный участок приходится от 30 до 50 «лишних» киевлян», - сказал он.

Говоря о масштабах на уровне Киева в целом, С.БАРАНОВ-МОХОРТ отметил, что в списки, в частности, включено 18-20 тыс. фамилий умерших, 30-40 тыс. фамилий студентов, которые уже окончили учебные заведения, а также фамилии молодых людей, которые уклоняются от службы в армии и не являются на участки.

Комментируя эти нарушения, С.БАРАНОВ-МОХОРТ выразил мнение, что за такую низкую точность избирательных списков несут ответственность руководителей райгосадминистраций Киева.