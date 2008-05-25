Данные о явке избирателей предоставили только 6 районов Киева

Данные о явке избирателей по состоянию на 12.00 поступили в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию только по 6 среди 10-ти районов Киева.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Киевской городской территориальной избирательной комиссии Сергей ЧЕПИНСКИЙ.

По его словам, явка избирателей по состоянию на 12.00 должна была появиться в 13 часов, однако еще не все районы столицы ее предоставили.

Согласно данным КГТИК, явка избирателей на участках в Голосеевском районе столицы по состоянию на 12.00 составляла 14,45%, в Дарницком - 13,24%, в Деснянском - 6,79%, в Днепровском - 12,65%, в Печерском - 14,88%, в Шевченковском - 14,45%.