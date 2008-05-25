Ющенко пригласил Папу Римского в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Папу Римского БЕНЕДИКТА ХVI посетить Украину с визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, приглашение Папе Римскому В.ЮЩЕНКО передал сегодня на встрече с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Украина высоко ценит активную деятельность Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI, направленную на соблюдение общечеловеческих ценностей и мира во всем мире, отметил В.ЮЩЕНКО.

Во время встречи обсуждались вопросы дальнейшего углубления украинско-ватиканских отношений, государственно-церковного сотрудничества и межконфессионального диалога в Украине.

Отдельное внимание на встрече было предоставлено вопросу о проведении научно-исследовательской работы в Секретном Ватиканском архиве, а именно, речь шла об исследовании исторических документов, касающихся истории Украинского государства, в частности тех, в которых вспоминается о Голодоморе в Украине. Стороны обсудили вопрос создания для этого соответствующей рабочей группы.

Во время встречи делегацией Ватикана было положительно отмечено усилие Украины во имя улучшения межконфессионального диалога в нашем государстве.

Кардинал Т.БЕРТОНЕ также передал приглашение Президенту Украины посетить в этом году Ватикан с официальным визитом.

В.ЮЩЕНКО вручил государственному секретарю Святого Престола, кардиналу Т.БЕРТОНЕ орден князя Ярослава Мудрого І степени. Согласно Указу Президента, высокой награды Т.БЕРТОНЕ удостоен за выдающийся личный вклад в распространение в мире идеалов мира, справедливости и гуманизма.

Участие во встрече приняли архиепископ митрополит Римско-католической церкви кардинал Марьян ЯВОРСКИЙ, апостольский нунций в Украине архиепископ Иван ЮРКОВИЧ, архиепископ-коадъютор Римо-католической церкви Мечислав МОКШИЦКИЙ.

*** Кардинал Т.БЕРТОНЕ, государственный секретарь, камерленго Святой Римской церкви, архиепископ-эмерит города Генуя (Италия), родился в Романо Канавезе (Пъемонт) 2 декабря 1934 года.

Папа БЕНЕДИКТ XVI 15 сентября 2006 года назначил его на должность государственного секретаря, а 4 апреля 2007 года - также и на должность кардинала-камерленго Святой Римской церкви (временно исполняющий обязанности во время вакантного папского престола).