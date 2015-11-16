На выборах в Николаеве побеждает Сенкевич - параллельный подсчет

В Николаеве на выборах городского головы по результатам параллельного подсчета штабов обоих кандидатов побеждает Александр Сенкевич, выдвинутый партией "Объединение Самопомич".

Как сообщили УНИАН в штабе Сенкевича, по данным, полученным с 204 участков (всего 207 участков), разрыв между кандидатов составляет 16754 голосов.

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"Согласно полученной информации, кандидат на пост городского головы Николаева Александр Сенкевич набирает - 79998 голосов, Дятлов – 63285 голосов", - сообщили в пресс-службе Сенкевича.

При этом пресс-служба Игоря Дятлова, баллотировавшегося от "Оппозиционного блока", сообщила, что параллельный подсчет голосов, который проводится их избирательным штабом, показал, что победу на выборах одержал Сенкевич.

"Я поздравляю Александра Сенкевича с этой победой и желаю ему успехов в должности городского головы. Надеюсь, что на первом месте в его деятельности всегда будут интересы нашего родного города и его жителей. Отрадно, что выборы в Николаеве в очередной раз прошли демократично, открыто, без явных нарушений. Их результатом стало свободное волеизъявление николаевцев, которое все обязаны принять и уважать", - цитируют в штабе слова Дятлова.

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Как сообщал УНИАН, в Николаеве во второй тур на выборах городского головы, состоявшихся 25 октября, вышли кандидат от партии «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов и Александр Сенкевич от партии «Объединение «Самопомич».

В первом туре Дятлов набрал 44 764 голосов избирателей (35,2%), Сенкевич - 25 904 голосов (20,4%).

Действующий мэр Юрий Гранатуров (кандидат от партии ”Наш край”) получил 25 496 голосов (20%), заняв третье место.

Всего в Николаеве баллотировался 21 кандидат на пост городского головы.