В Николаеве на члена избирательной комиссии наехала машина

Об этом заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Валерий Коба сообщает в Facebook.

Его доставили в больницу с повреждениями средней тяжести, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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"В УИК есть зам и кворум, избирательный процесс не под угрозой. Никакой политики, просто ДТП", - подчеркивает Коба.