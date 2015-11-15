В Николаеве на члена избирательной комиссии наехала машина
09:39, 15 ноября 2015Общество
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В субботу вечером в Николаеве на пр. Ленина машина наехала на главу одной из УИК Заводского района.
О происшедшем сообщили в полиции / Фото УНИАН
Об этом заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Валерий Коба сообщает в Facebook.
Его доставили в больницу с повреждениями средней тяжести, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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"В УИК есть зам и кворум, избирательный процесс не под угрозой. Никакой политики, просто ДТП", - подчеркивает Коба.
Как сообщал УНИАН, в Николаеве во втором туре за пост мэра поборются Александр Сенкевич и Игорь Дятлов.
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