На выборах в Ривне победил действующий мэр - ОПОРА

По предварительной информации, полученной во время принятия Ривненской городской избирательной комиссией протоколов о подсчете голосов избирателей со 100% избирательных участков, победителем стал кандидат-самовыдвиженец Владимир Хомко, набравший 36 852 голоса избирателей.

Об этом сообщает ОПОРА.

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За его оппонента, Дмитрия Якимца, выдвиженца партии «Громадський контроль», проголосовали 18 450 избирателей.

То есть, за действующего городского председателя Владимира Хомко голоса отдали 64,21% избирателей, а за Дмитрия Якимца – 32,15%.