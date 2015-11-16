На выборах в Ривне победил действующий мэр - ОПОРА
09:45, 16 ноября 2015Политика
311 0
За действующего городского председателя Владимира Хомко голоса отдали 64,21% избирателей, а за Дмитрия Якимца – 32,15%.
Владимир Хомко / Фото УНИАН
По предварительной информации, полученной во время принятия Ривненской городской избирательной комиссией протоколов о подсчете голосов избирателей со 100% избирательных участков, победителем стал кандидат-самовыдвиженец Владимир Хомко, набравший 36 852 голоса избирателей.
Об этом сообщает ОПОРА.
Читайте такжеВ Луцке обработано 100% протоколов УИК: победу одерживает действующий мэр города
За его оппонента, Дмитрия Якимца, выдвиженца партии «Громадський контроль», проголосовали 18 450 избирателей.
То есть, за действующего городского председателя Владимира Хомко голоса отдали 64,21% избирателей, а за Дмитрия Якимца – 32,15%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter