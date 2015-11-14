Украина и Словения готовы присоединиться к глобальному антитеррористическому отпору – заявление президентов

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Петра Порошенко и президента Республики Словения Борута Пахора в связи с террористическими нападениями в Париже, обнародованном на сайте главы Украинского государства.

"Мы убеждены, что глобальное сообщество должно быстро, решительно и консолидировано отреагировать на террористическую угрозу международному миру. Следует также послать четкий предупредительный сигнал тем, кто поддерживает или любым способом поощряет террористические организации и их деятельность. Мы призываем лидеров Группы двадцати (G20) согласовать всеобъемлющий план мероприятий по реагированию на этот безопасный вызов, что все растет. Украина и Словения готовы присоединиться к глобальному антитеррористическому отпору", - говорится в заявлении.

"Организация Объединенных Наций должна сыграть решающую роль в этих усилиях. В этом контексте мы настаиваем на справедливом призыве о принятии Конвенции ООН по предотвращению и борьбе с терроризмом и определении Международного дня памяти жертв террористических актов. Время работает против нас. Любые дальнейшие проволочки или неэффективные кампании могут много нам стоить", - подчеркнули президенты.

Кроме того главы государств подчеркнули, что события в Париже свидетельствуют о том, что война против международного терроризма еще далека от завершения.

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"Мы с глубоким шоком и скорбью восприняли известие о серии террористических нападений, которые произошли в Париже вчера вечером. Это свидетельствует о том, что война против международного терроризма еще далека от завершения. Этот позорный удар в сердце Парижа был направлен не только на убийство сотен мирных гражданских и запугивание миллионов европейцев, но и на подрыв фундаментальных европейских ценностей и многонационального мира", - говорится в заявлении.

Президенты отметили, что в это трудное время Украина и Словения оплакивают вместе с французским народом ужасные потери и выражают искреннюю солидарность с жертвами и их семьями.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоялась серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибли более 150 человек.