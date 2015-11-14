Очевидцы рассказали о женщине-террористке в парижском концертном зале Bataclan
17:44, 14 ноября 2015Мир
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Одним из террористов, которые захватили заложников в парижском концертном зале Bataclan, могла быть женщина.
REUTERS
Об этом, как пишет Лента.ру, Europe 1 сообщает со ссылкой на очевидцев.
Зрители видели, как вечером в пятницу, 13 ноября, во время концерта в зал вошли три человека. Одной из них оказалась женщина без оружия.
Два боевика совершили самоподрыв, третьего участника нападения полиция ликвидировала. По некоторым данным, захват заложников совершили четыре человека.
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После освобождения заложников полиция обнаружила на месте три автомата Калашникова.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.
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