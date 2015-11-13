Нацбанк опубликовал перечень признаков рисковой деятельности банков

Национальный банк Украины утвердил перечень признаков, наличие которых дает право регулятору сделать вывод, что банк проводит рисковую деятельность, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка, сообщается на сайте НБУ.

Регулятор напомнил, что согласно изменениям, в Законе Украины "О банках и банковской деятельности" установлен запрет на осуществление банками такой рисковой деятельности.

Согласно сообщению, правление НБУ 10 ноября 2015 года приняло постановление № 778 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которым определило перечень признаков осуществления банком рискованной деятельности, в том числе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

К признакам рисковой деятельности банков регулятор в частности отнес осуществление банком операций, не имеющих очевидного экономического смысла, осуществление косвенного кредитования связанных с банком лиц, осуществление операций с ценными бумагами, имеющих признаки фиктивности, использование банком финансовых инструментов, что приводит к искусственному улучшению финансового результата банка или искривление его отчетности, досрочное возвращение срочных средств, привлеченных от связанных с банком лиц и другие.

Также постановлением регулятор определил санкции, которые будут применяться за совершение банком рисковой деятельности.

"У Национального банка - нулевая толерантность к мошенническим действиям и привлечению банков к проведению схемных операций", - цитируются в сообщении слова директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы.

"Если это происходит, в таких случаях должны быть наказаны как лица, которые осуществляли мошеннические действия, так и финансовые учреждения, которые это допустили. Мы получили более широкий перечень санкций, которые могут быть применены - от ограничения операций до наложения штрафа в размере до 1% от уставного капитала ", - добавил он.

Читайте такжеКабмин готовит законопроект о реструктуризации проблемных кредитов бизнеса в банках

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины, начиная с 2014 года, активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущению совершения клиентами банков рисковых финансовых операций и по результатам этой работы вывел с рынка 7 банков, применил 115 штрафов и другие меры воздействия.