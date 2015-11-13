В "УКРОПе" заявляют о давлении на членов партии накануне выборов на Днепропетровщине

В течение последних нескольких дней правоохранительные органы оказывают давление на добровольцев и членов «УКРОПа» в Днепропетровской области.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины Андрей Денисенко.

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«Последние несколько дней происходит яростное давление на активистов Майдана, добровольцев, членов партии «УКРОП» в Днепропетровской области. Накануне второго тура выборов городского головы Днепропетровска, правоохранительные органы по прямому заказу команды Вилкула (Александр Вилкул – кандидат на пост городского головы Днепропетровска от «Оппозиционного блока» - УНИАН) начали новую волну репрессий... Апелляционный суд области конвейером штампует постановления на арест и задержание добровольцев и активистов общественного формирования «Сич». Среди тех, кто находится под ударом, я, как минимум два моих помощника, кандидаты и уже избранные депутаты от «УКРОПа» в местные органы власти. Заказчиком этого преследования является лично Вилкул и приближенные люди из его команды, которые возглавляют силовое крыло «Оппозиционного блока» по Днепропетровской области и югу и востоку Украины», - подчеркнул политик.

Он озвучил собственную версию, какова цель подобного давления на активистов и добровольцев в области.

«Цель этой спецоперации по арестам и обыскам у добровольцев и активистов заключается в том, чтобы с одной стороны нейтрализовать те структуры и силы в Днепропетровске, которые могут помешать массовым фальсификациям выборов в пользу Вилкула - тех сил, которые оказывали и оказывают активное сопротивление как российской агрессии на востоке, так и пророссийской 5-й колонне на Днепропетровщине», - добавил он.

По словам Денисенко, такие действия правоохранителей являются неединичными.

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«Вчера я получил информацию о задержании лидера Самообороны Синельникова. В Синельниково продолжаются обыски у добровольцев и активистов. Месяц назад такие же обыски были в Павлограде и Кривом Роге. Все это свидетельствует о том, что репрессивный аппарат режима Януковича, который не демонтирован режимом Порошенко, пытается запугать, пересажать украинских патриотов и тех, кто не пустил в нашу область Путина, в отличие от друзей Вилкула, которые сдавали Донбасс», - сказал он.

Денисенко также отметил, что в команде кандидата на пост городского головы от партии «УКРОП» Бориса Филатова нет никаких сценариев срыва выборов в Днепропетровске.