Тимошенко комментирует ситуацию с курсом доллара

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала политическим решение совета Национального банка Украины по изменению официального курса гривни к доллару.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам на брифинге после встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство не имеет право вмешиваться в деятельность Нацбанка, и все что связано с монетарной политикой и валютными курсами - это исключительно функция НБУ. «Единственное, что мне очень жаль так это то, что политика начинает вмешиваться в работу Национального банка. Когда совет НБУ создан на политической основе и возникают определенные десонансы между Наблюдательным советом и Национальным банком – вот это, кстати, очень плохо», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.