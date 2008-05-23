Зачем правительству Тимошенко игры с курсом доллара?

Эксперты считают своевременным требование председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА, заявившего, что пока Кабинет Министров не внесет в Верховную Раду изменения в государственный бюджет, парламент не будет рассматривать другие правительственные законопроекты.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей «АКСИА» обратился к политическим экспертам с вопросом «Почему правительство не вносит в ВР проект изменений в бюджет?».

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что с профессиональной точки зрения спикер прав. Он отметил, что сначала нужно внести изменения в бюджет и только после этого должна формироваться законодательная база. “Невозможно сначала придумать закон, а затем подвести под него деньги. Но почему правительство не верит в привлекательность для парламентариев своих предложений по изменениям бюджета-2008, мне непонятно”, - сказал он.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает действия А.ЯЦЕНЮКА “вполне справедливыми”. “Прошли все предусмотренные сроки”, - сказал он. По убеждению Н.МИХАЛЬЧЕНКО, правительству “просто не хватает денег на внесение изменений”. По его мнению, сегодняшняя игра с курсом гривни по отношению к доллару тоже имеет одним из заданий пополнить казну, чтобы продолжать программу выплаты денег вкладчикам Сбербанка бывшего СССР.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что проблема заключается не в каком-то упрямстве правительства или его прихотях. “Проблема в другом. Внутри коалиции не найден общий язык по повестке дня работы Верховной Рады, по очередности и логике представления законопроектов от коалиции и правительства”, - сказал он. По словам В.ФЕСЕНКО, ведется борьба вокруг противоречивых вопросов. В частности, борьба вокруг руководства Фонда госимущества, программы приватизации. Политолог убежден, что бюджетные вопросы стали частью этого спора.

По мнению директора политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александра МЕДВЕДЕВА , от правительства требуют внесения изменений в бюджет, которые сократят доходную часть от приватизации. При этом осложняется выполнение правительством расходных социальных выплат.

А.МЕДВЕДЕВ считает, что в связи с этим Кабмин не готов на сегодня представить четко выписанную стратегию и тактику социальных расходов. «В итоге мы наблюдаем введение бюджетной приватизационной дисциплины для Кабмина. Речь идет об изменениях, которые в сущности будут значительно сдерживать процесс конвертации приватизации в социалку”, - сказал он.

Таким образом, отмечает А.МЕДВЕДЕВ, команда Президента пытается контролировать приватизационный процесс. По его словам, премьер четко намерена направить доходы от приватизации на реализацию как популярных, так и популистских социальных шагов. При этом А.МЕДВЕДЕВ отмечает, что использование социально-экономической площадки – это всегда игра на повышение рейтинга политика. “Мы стали свидетелями борьбы двух смыслов приватизации. Президентский смысл заключается в активизации управляющей роли государства, что даст долговременный социально-экономический эффект. Премьерский смысл - это уменьшение роли государства для достижения краткосрочного эффекта”, - добавил он.

Директор Киевского Института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО заметил, что, насколько ему известно, правительство сейчас активно работает над изменениями в бюджет. По его убеждению, внесение изменений является вопросом времени. К.БОНДАРЕНКО считает, что в общей политизации общественных процессов эти изменения в бюджет могут вызывать безумную критику как со стороны официальной оппозиции, так и со стороны реальной оппозиции – Секретариата Президента. “Юлия ТИМОШЕНКО говорила, что нужно бросить основные силы на борьбу с инфляцией. В связи с этими инфляционными процессами тяжело рассчитать цифры социальных выплат”, - добавил он.