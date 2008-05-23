Рудьковский пройдет через суд и вернется в политику
17:46, 23 мая 2008Политика
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Политик вернет СПУ в Раду?
Бывший министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ намерен по окончанию рассмотрения в суде его дела по обвинению в злоупотреблениях служебным положением вернуться в политику.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"Дальнейшие мои политические шаги зависят от рассмотрения дела по существу", - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.
Свое политическое будущее, в случае благоприятного "судебного исхода" Н.РУДЬКОВСКИЙ продолжает связывать с Социалистической партией Украины.
По его словам, он приложит все усилия для того, чтобы СПУ вернулась в стены Верховной Рады Украины.
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