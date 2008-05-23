Рудьковский пройдет через суд и вернется в политику

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ намерен по окончанию рассмотрения в суде его дела по обвинению в злоупотреблениях служебным положением вернуться в политику.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Дальнейшие мои политические шаги зависят от рассмотрения дела по существу", - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Свое политическое будущее, в случае благоприятного "судебного исхода" Н.РУДЬКОВСКИЙ продолжает связывать с Социалистической партией Украины.

По его словам, он приложит все усилия для того, чтобы СПУ вернулась в стены Верховной Рады Украины.