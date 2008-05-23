У НУ-НС есть вопросы к Портнову об убийстве и Медведчуке

Один из лидеров “Нашей Украины”, народный депутат (НУ-НС) Николай КУЛЬЧИНСКИЙ считает, что деятельность народного депутата БЮТ Андрея ПОРТНОВА несовместима с высокой должностью главы Фонда государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.КУЛЬЧИНСКОГО, в "Нашей Украине" в отношении личности А.ПОРТНОВА остается немало противоречивых вопросов. “Еще не выяснена роль А.ПОРТНОВА в некоторых уголовных делах, связанных с покушением на убийство и убийством”, - сказал, в частности, народный депутат.

Также, ссылаясь на издание “Фокус”, Н.КУЛЬЧИНСКИЙ охарактеризовал А.ПОРТНОВА как “более всего влияющего на решение судей”.

Выражая свою позицию по А.ПОРТНОВУ, Н.КУЛЬЧИНСКИЙ отметил, что последний очень близко связан с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, личность которого, по словам народного депутата, “для новейшей истории Украины еще не оценена”.

“Поэтому мы в любом случае не можем поддержать эту одиозную фигуру”, - подытожил Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.