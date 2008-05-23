У Луценко советуют Балоге переключиться со Жвании на Лазаренко

Гражданское движение «Народная самооборона» обращается к заместителю главы Секретариата Президента Украины Игорю ПУКШИНУ принять все необходимые меры и вынести на Комиссию при Президенте Украины по вопросам гражданства вопрос о лишении гражданства бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», факт получения П.ЛАЗАРЕНКО гражданства Республики Панама доказан в суде Соединенных Штатов Америки, а его панамский паспорт подшит к уголовному делу, которое расследовалось в США. Кроме этого, говорится в сообщении, П.ЛАЗАРЕНКО уже на протяжении длительного времени не проживает на территории Украины, а живет в США, где имеет недвижимость и средства к существованию.

В данном вопросе «Народная самооборона» выражает надежду на «такую же принципиальность И.ПУКШИНА, которую он проявил в отношении к народному депутату Украины, члену «Народной самообороны» Давиду ЖВАНИИ».

«Народная самооборона» сообщает, что в своем распоряжении также имеет целый список политиков, народных депутатов Украины, руководителей органов местного самоуправления, бизнесменов, которые являются гражданами других государств, но «по понятным причинам скромно замалчивают это».

Также «Народная самооборона» выражает надежду, что совместными усилиями Гражданского движения «Народная самооборона» и Секретариата Президента Украины будут «выведены на чистую воду все изменники Украины и лишены украинского гражданства».

Как сообщал УНИАН, Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело против Д.ЖВАНИИ по фактам подделки документов.

Согласно с сообщением Генпрокуратуры, дело возбуждено за признаками преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 358 Криминального кодекса Украины, за фактами подделки и использования завидомо поддельных документов, на основании которых управлением ВЕРЬ (виз и регистраций) ГУМВС Украины в г. Киеве выдан завидомо неправдивый вид на постоянное жительство в Украине одному из народных депутатов Украины, а прежним Советским судом г. Киева вынесено решение, на основании которого указанному лицу незаконно предоставлено гражданство Украины и выдано паспорт гражданина Украины.

Досудебное следствие в деле проводится Генеральной прокуратурой Украины.

Раньше генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился к Святошинского райсуду Киева с заявлением об отмене решений, что позволили народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается противоречию данных относительно часовых периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, что позволили ему получить украинское гражданство.

В то же время О.МЕДВЕДЬКО отмечает, что "Генеральной прокуратуре стало известно о решении Советского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ И.ПУКШИНА от 15 мая 2008 года".