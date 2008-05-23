В Едином Центре намекают, что БЮТ пытается продать от мертвого осла уши

Народный депутат Украины, член политической партии “Единый Центр” Михаил ПОЛЯНЧИЧ считает, что предложение от БЮТ относительно обмена конституционных изменений на должность председателя ФГИ – прямое доказательство того, что Конституция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО обречена на существование лишь в виртуальном измерении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Как можно обменивать то, чего, возможно, и нет? Никто же эту Конституцию в глаза не видел. А если она и есть, то цена этого «документа» очевидна – один ПОРТНОВ», – сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он также отметил, что в последнее время в действиях украинских власть предержащих превалирует система работы в режиме политических торгов. «Соглашения политического бартера становятся уже обычным делом. Мы вам досрочные выборы, а вы нам Конституцию парламентской республики, мы вам Конституцию парламентской республики, а вы нам А.ПОРТНОВА. Это не только сводит на нет авторитет политиков и политических сил, которые они представляют, но и здорово подрывает основы украинского парламентаризма», – убежден депутат.

«С этой практикой нужно заканчивать. Иначе от того, за что так борется БЮТ – сильный украинский парламент, мало что останется. Из-за бесконечных аукционов в правительстве и Верховной Раде у политиков просто не будет времени заниматься решением государственных проблем», добавил он.

Как сообщал УНИАН, 22 мая народный депутат, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что фракция БЮТ готова временно отложить рассмотрение вопроса о создании конституционной комиссии в Верховной Раде в обмен на срочное рассмотрение вопроса относительно смены руководства Фонда государственного имущества Украины.

В то же время, по его словам, фракция НУ-НС выдвигает в качестве ультиматума не только снятие вопроса относительно ВСК, но и снятие кандидатуры Андрея ПОРТНОВА на должность председателя ФГИУ и обнародование новой кандидатуры.

«Мы соглашаемся снять вопрос по ВСК, но не допустим ревизии своих кандидатур», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что НУ-НС не хочет даже рассматривать вопрос об освобождении от должности председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО до того, пока не будет названа новая кандидатура от БЮТ. «Но мы ПОРТНОВА менять не будем», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что вообще отказаться от создания конституционной комиссии фракция БЮТ не готова, но отсрочить этот вопрос на некоторое время возможно.