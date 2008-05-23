Верховная Рада вызвала главу Нацбанка
11:03, 23 мая 2008Политика
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Для экономической дискуссии...
|Владимир Стельмах
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 382 народных депутата из 447, зарегистрированных в сессионном зале.
С предложением о заслушивании соответствующей информации выступили фракции Партии регионов, Блока Литвина, БЮТ и КПУ.
В то же время председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК призвал народных депутатов не смешивать в этом вопросе политику и экономику. «Нужно, чтобы это была исключительно экономическая дискуссия», - сказал председатель ВР.
Он отметил, что Нацбанк является независимым органом, и поэтому нельзя политическими методами вмешиваться в его деятельность.
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