Верховная Рада вызвала главу Нацбанка

Верховная Рада Украины приняла решение заслушать в парламенте информацию председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА о денежно-кредитной политике.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 382 народных депутата из 447, зарегистрированных в сессионном зале.

С предложением о заслушивании соответствующей информации выступили фракции Партии регионов, Блока Литвина, БЮТ и КПУ.

В то же время председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК призвал народных депутатов не смешивать в этом вопросе политику и экономику. «Нужно, чтобы это была исключительно экономическая дискуссия», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что Нацбанк является независимым органом, и поэтому нельзя политическими методами вмешиваться в его деятельность.