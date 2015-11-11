Гройсман считает необходимым принятие Избирательного кодекса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента.

"Нужно создать Избирательный кодекс, который бы расставил все на свои места и не давал возможности менять систему выборов накануне каждых очередных выборов", - подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Ивано-Франковске в среду.

Спикер назвал внесение изменений в избирательное законодательство накануне выборов "позорной практикой".

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Отвечая на вопрос в контексте целесообразности двухтурового голосования на выборах городских голов, Гройсман отметил, что "избирательное законодательство является несовершенным, но выборы в два тура являются важными, поскольку дают возможность выбирать настоящего лидера территориальной общины".

Он пояснил, что иногда бывает так, что человек, получивший более 20 процентов, получил должность мэра. "Но, чтобы делать настоящие изменения, нужно иметь мандат доверия. А доверие людей - это больше 50 процентов голосов", - отметил председатель ВР.

По его мнению, Избирательный кодекс будет документом, который упорядочит избирательное законодательство. "Я считаю, что это огромный признак демократического общества", - подчеркнул Гройсман.

"А если кто-то хочет после его принятия вносить изменения, то они должны вступать в действие не на очередных выборах, а на следующих, чтобы ни у кого не было соблазна изменять систему выборов "под себя", - добавил он.