Суд отменил решение ТИК об избрании самовыдвиженца Литвищенко мэром Новомосковска

18:34, 11 ноября 2015
Политика
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Апеляционный административный суд Днепропетровской области отменил решение Новомосковской городской ТИК об избрании самовыдвиженца Литвищенко Виктора мэром Новомосковска.

Литвищенко / Новый мост

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный в Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии Алексей Корнилов.

По его словам, Литвищенко смог зарегистрироваться кандидатом на пост мэра Новомосковска только 7 октября 2015 года по решению суда, т.к. Новомосковская городская ТИК два раза отказывала ему в регистрации.

"...Литвищенко В.И., которого в 2010 году "закрыли" в СИЗО, чтобы он не смог взять участия в выборах, когда он отказался вступить в Партию Регионов. Литвищенко В.И., который выиграл чуть более 300 голосов у кандидата от "Оппоблока" и Новомосковская городская ТВК почти неделю не устанавливала результаты выборов", - добавил он.

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Иск, который удовлетворил Апелляционный административный суд Днепропетровской области, был подан Викторией Шиловой.

"Последние полтора года (Шилова - УНИАН) живет в Москве, регулярно на ОРТ и других каналах рассказывает о зверствах Киевской хунты и украинских карателях на Донбассе и находится в орбите Олега Царева. Виктория Шилова выдвинулась кандидатом в мэры Новомосковска и набрала 666 голосов", - пишет Корнилов.

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После этого решения, сегодня сессионный зал Новомосковского горсовета покинула фракция "УКРОПа" и "Батькивщины".

"Это не помешало фракции БПП, "Оппоблока", "Видродження" и Партии Зелёных избрать секретаря горсовета, исполком Новомосковского горсовета. В ход идут все средства, там где не справляются ТИК, на помощь приходит ЦИК, ну, а на худой конец, судебная власть тоже не остается в сторонке", - отметил Корнилов.

Posted by Алексей Корнилов on 11 листопада 2015 р.
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