Суд отменил решение ТИК об избрании самовыдвиженца Литвищенко мэром Новомосковска
Апеляционный административный суд Днепропетровской области отменил решение Новомосковской городской ТИК об избрании самовыдвиженца Литвищенко Виктора мэром Новомосковска.
Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный в Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии Алексей Корнилов.
По его словам, Литвищенко смог зарегистрироваться кандидатом на пост мэра Новомосковска только 7 октября 2015 года по решению суда, т.к. Новомосковская городская ТИК два раза отказывала ему в регистрации.
"...Литвищенко В.И., которого в 2010 году "закрыли" в СИЗО, чтобы он не смог взять участия в выборах, когда он отказался вступить в Партию Регионов. Литвищенко В.И., который выиграл чуть более 300 голосов у кандидата от "Оппоблока" и Новомосковская городская ТВК почти неделю не устанавливала результаты выборов", - добавил он.
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Иск, который удовлетворил Апелляционный административный суд Днепропетровской области, был подан Викторией Шиловой.
"Последние полтора года (Шилова - УНИАН) живет в Москве, регулярно на ОРТ и других каналах рассказывает о зверствах Киевской хунты и украинских карателях на Донбассе и находится в орбите Олега Царева. Виктория Шилова выдвинулась кандидатом в мэры Новомосковска и набрала 666 голосов", - пишет Корнилов.
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После этого решения, сегодня сессионный зал Новомосковского горсовета покинула фракция "УКРОПа" и "Батькивщины".
"Это не помешало фракции БПП, "Оппоблока", "Видродження" и Партии Зелёных избрать секретаря горсовета, исполком Новомосковского горсовета. В ход идут все средства, там где не справляются ТИК, на помощь приходит ЦИК, ну, а на худой конец, судебная власть тоже не остается в сторонке", - отметил Корнилов.