Суд отменил решение ТИК об избрании самовыдвиженца Литвищенко мэром Новомосковска

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный в Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии Алексей Корнилов.

По его словам, Литвищенко смог зарегистрироваться кандидатом на пост мэра Новомосковска только 7 октября 2015 года по решению суда, т.к. Новомосковская городская ТИК два раза отказывала ему в регистрации.