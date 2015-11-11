Рада проголосовала за закон, который дает жителям общежитий шанс приватизировать жилье

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "За конкретные дела" Андрей Шинькович после голосования в Верховной Раде Украины сегодня 11 октября.

"Есть случаи, когда в маленьких комнатах в тесноте выросли три поколения, а собственностью жилье так и не стало. Конечно это позор, который мы, народные депутаты новой формации, избранные в восьмое реформаторский созыв, начали преодолевать с первым днем прихода в ВР. Полмиллиона граждан Украины наконец-то получили шанс приватизировать площадь в общежитии", - отметил Андрей Шинькович.

По мнению Шиньковича, принятие данного законопроекта ликвидирует несогласованности и пробелы правового регулирования реализации жилищных прав людей, исправит несправедливость, даст легальную крышу над головой сотням тысяч украинцев.

"Закон о праве на приватизацию жителями общежитий по-сути является, его номер 500, но он не действует и является формальным, как и много других законов Украины. Народные депутаты 8-созыва исправляют ошибки парламентов всех других каденций", - заявил нардеп.

Напомним, что сегодня 11 ноября Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины (относительно уточнения сферы применения и усовершенствования отдельных положений передачи в собственность территориальных общин и обеспечения жилищных прав жителей общежитий) (номер 1076).

У народных депутатов Украины согласно Регламента ВР есть 2 недели для внесения в законопроект дополнений и изменений.