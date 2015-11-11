Боевики планируют запустить производство на Луганском патронном заводе - ИС
Боевики намерены обеспечить производство на Луганском патронном заводе крупной партии патронов с повышенной силой поражения.
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
«Руководство «ЛНР» намерено обеспечить производство на Луганском патронном заводе (г. Луганск, ул. Почтовая, 1М) крупной партии патронов для стрелкового оружия с повышенной силой поражения», - говорится в сообщении.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ получила доступ к некоторым участкам контролируемой "ЛНР" границы с Россией
Планируется частичный запуск оборудования предприятия (примерно 1/3 от имеющегося), с целью снаряжения патронов калибра 5,45х39 (с использованием имеющегося запаса гильз) пулями с термоупрочненным сердечником (изделие №10) в количестве 5 млн. штук.
По данным группы, «руководством предприятия принимаются меры по привлечению специалистов по технологии закалки сердечников пуль, в том числе тех, которые живут на подконтрольной Украине территории».