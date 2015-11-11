Боевики планируют запустить производство на Луганском патронном заводе - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

«Руководство «ЛНР» намерено обеспечить производство на Луганском патронном заводе (г. Луганск, ул. Почтовая, 1М) крупной партии патронов для стрелкового оружия с повышенной силой поражения», - говорится в сообщении.

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Планируется частичный запуск оборудования предприятия (примерно 1/3 от имеющегося), с целью снаряжения патронов калибра 5,45х39 (с использованием имеющегося запаса гильз) пулями с термоупрочненным сердечником (изделие №10) в количестве 5 млн. штук.

По данным группы, «руководством предприятия принимаются меры по привлечению специалистов по технологии закалки сердечников пуль, в том числе тех, которые живут на подконтрольной Украине территории».