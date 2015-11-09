С начала года задержано 250 боевиков "ДНР" и "ЛНР" - МВД

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В частности, с начала года 1043 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам сообщено о подозрении по статьям 256, 258, 260 Уголовного кодекса Украины.

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"В 2015 году объявлено в розыск 793 лица. К настоящему времени установлено местонахождение 52 участников вооруженных бандформирований, которые находились в розыске в 2014-2015 годах, 7 из них признаны умершими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суды Донецкой и других областей направлены обвинительные акты в отношении 136 человек. К уголовной ответственности, связанной с лишением свободы, привлечены 55 фигурантов.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали жителя Артемовска, который еще с прошлого года находился в розыске за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований. Установлено, что 40-летний боевик лично принимал участие в захвате здания Славянского городского совета, а также вербовал в Артемовске новых боевиков.