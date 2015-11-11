СНБО сегодня рассмотрит оборонный бюджет страны - источник

Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня проведет заседание для рассмотрения оборонного бюджета страны.

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