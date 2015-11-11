СНБО сегодня рассмотрит оборонный бюджет страны - источник
10:43, 11 ноября 2015Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня проведет заседание для рассмотрения оборонного бюджета страны.
Заседание СНБО. Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил источник из СНБО.
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"У нас сегодня плановое заседание СНБО по вопросам оборонного бюджета", - отметил источник.
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