СНБО сегодня рассмотрит оборонный бюджет страны - источник

10:43, 11 ноября 2015
Политика
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Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня проведет заседание для рассмотрения оборонного бюджета страны.

фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщил источник из СНБО.

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"У нас сегодня плановое заседание СНБО по вопросам оборонного бюджета", - отметил источник.

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