СЛС: идея «карты русского» поможет перейти к двойному гражданству

Лидер Союза левых сил Василий ВОЛГА предлагает начать введение двойного гражданства в Украине с «карты русского».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымской организации СЛС, об этом В.ВОЛГА заявил сегодня в Симферополе.

По словам В.ВОЛГИ, идея двойного гражданства весьма востребована в Украине, однако для ее реализации необходим промежуточный этап, в ходе которого можно будет оценить форму и определить сроки введения этого института. Такой промежуточной формой может стать проект «карта русского», разработанный российской стороной, считает лидер СЛС.

«Суть идеи в том, что человек, который считает себя русским, может получить в консульстве на территории страны своего проживания некий документ, подтверждающий это», - сказал В.ВОЛГА.

По его мнению, данная процедура должна быть закреплена на законодательном уровне в Российской Федерации, а обладатель «карты русского» получит ряд преференций, в частности, упрощенный въезд на территорию России.

«Карта русского» может стать промежуточным этапом, чтобы понять в какой степени и как скоро необходимо ввести двойное гражданство в Украине», - отметил лидер СЛС.