Депутаты просят послов ведущих государств призвать власть Украины прекратить политические репрессии (документ)

Народные депутаты Украины из разных фракций обратились к посольствам США, Франции, Германии, Великобритании, Польши и Канады в Украине с просьбой призвать украинскую власть вернуться в правовое поле, прекратить нарушения прав и свобод граждан, а также репрессии против политических оппонентов и гражданского общества.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, член межфракционного объединения «УКРОП» Александр Дубинин.

В частности, обращение подписали народные депутаты из межфракционного объединения «УКРОП» – Владимир Парасюк, Александр Дубинин, Дмитрий Ярош, Тарас Батенко, Александр Шевченко, Андрей Денисенко, Виталий Куприй, Валентин Дидыч, Борис Филатов, из «Радикальной партии Олега Ляшко» – Олег Ляшко, Юрий Чижмарь, Олег Куприенко, Оксана Корчинская, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Виктор Галасюк, Алена Кошелева, а также Игорь Луценко из ВО «Батькивщина», Олег Петренко из «Блока Петра Порошенко» и другие.

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Нардепы обращают внимание на беспрецедентное давление на политические партии и общественных активистов, которые находятся в оппозиции к действующей власти.

«Аресты лидера УКРОПа Геннадия Корбана, народного депутата Игоря Мосийчука, лидеров ВО «Свобода», активистов «Правого сектора», участников Революции достоинства, добровольцев и волонтеров, которые рисковали своей жизнью ради будущего Украины, стали одними из самых позорных проявлений политических репрессий, – отмечается в обращении. – Все эти аресты осуществлялись правоохранительными органами с многочисленными нарушениями действующего законодательства, по сфабрикованным уголовным делам, с применением принципа избирательности правосудия».

Депутаты также подчеркивают, что до сих пор не наказан ни один коррупционер, не найдены убийцы «Небесной сотни», а бездеятельность правоохранителей способствует расцвету преступности в стране.

Политики предостерегают, что такая ситуация приведет к дальнейшему сползанию правящего режима к диктатуре, и это станет катастрофой не только для Украины, но и для Европы и всего мира.