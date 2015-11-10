Дебаты Кличко и Березы состоятся 11 ноября - КНУ им. Шевченко

Об этом сказано в сообщении на сайте вуза.

"11 ноября в 19:30 в ИМО запланированы дебаты кандидатов на должность Киевского городского головы Борислава Березы и Виталия Кличко. Прямая трансляция на телеканале "UA: Первый", - сказано в нем.

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Дебаты состоятся на площадке, предоставленной Институтом международных отношений при поддержке центра коммуникаций Киевского национального университета имени Шевченко.

Ведущим будет журналист газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин.

Напомним, что 15 ноября состоится второй тур выборов на должности 29 городских голов, в частности и в Киеве.

Ранее Кличко заявил, что не намерен "тратить время" на дебаты.