Пресс-служба Кличко опровергает информацию о его теледебатах с Березой

Об этом говорится в сообщении, которое обнародовала его пресс-служба.

"Обращаем ваше внимание и просим не распространять непроверенную информацию о якобы участии Виталия Кличко в дебатах на Первом UA. Эта информация не соответствует действительности. Виталий Кличко ранее озвучивал свою позицию относительно участия в дебатах", - отмечают в пресс-службе.

Речь идет о заявлении мэра Киева, сделанном 3 ноября, в котором Кличко сказал, что дискутировать нужно о конкретных делах, действиях и результатах. Он отметил, что именно на результатах и сосредоточен, а давать кому-то повод для пиара у него нет времени.

Кличко отметил, что в стране достаточно политиков, которые заседают на всех политических шоу и "рвут на себе рубашку".

"Вместо этого надо идти к киевлянам и демонстрировать результат. Пусть даже и небольшой, но результат", - подчеркнул городской голова.

Ранее сегодня на сайте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко была размещена информация о дебатах между Березой и Кличко в Институте международных отношений 11 ноября в 19:30 с прямой трансляцией на телеканале "UA: Первый".