Пресс-служба Кличко опровергает информацию о его теледебатах с Березой
Пресс-служба мэра Киева просит СМИ не распространять недостоверную информацию о дебатах Виталия Кличко с трансляцией на телеканале "UA: Первый".
Об этом говорится в сообщении, которое обнародовала его пресс-служба.
"Обращаем ваше внимание и просим не распространять непроверенную информацию о якобы участии Виталия Кличко в дебатах на Первом UA. Эта информация не соответствует действительности. Виталий Кличко ранее озвучивал свою позицию относительно участия в дебатах", - отмечают в пресс-службе.
Речь идет о заявлении мэра Киева, сделанном 3 ноября, в котором Кличко сказал, что дискутировать нужно о конкретных делах, действиях и результатах. Он отметил, что именно на результатах и сосредоточен, а давать кому-то повод для пиара у него нет времени.
Кличко отметил, что в стране достаточно политиков, которые заседают на всех политических шоу и "рвут на себе рубашку".
"Вместо этого надо идти к киевлянам и демонстрировать результат. Пусть даже и небольшой, но результат", - подчеркнул городской голова.
Ранее сегодня на сайте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко была размещена информация о дебатах между Березой и Кличко в Институте международных отношений 11 ноября в 19:30 с прямой трансляцией на телеканале "UA: Первый".