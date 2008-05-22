Черновецкий: в Киеве цены на газ не выростут

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверяет, что, несмотря на стремительные темпы инфляции и подорожание газа в стране, цены на голубое топливо для киевлян повышаться не будут.

Об этом он заявил в эфире ТРК «Киев».

«Повышение цен на газ в стране уже началось. Однако заверяю, что в Киеве он дорожать не будет. Я готов пойти в отставку, если повышу цену на газ в столице. Но, боюсь, многие другие города и регионы могут этого не выдержать. Юлия Владимировна обещала, что газ, добытый в Украине, будет продаваться населению. Где он?» - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Сегодня все процессы в стране политизируют, но нужно просто тихо и спокойно заниматься управлением государством, - отметил мэр. - Нельзя делать вид, что с экономикой все нормально. В стране инфляция, она коснулась каждого. Без спокойного, открытого и честного обсуждения этого вопроса инфляцию не остановить».