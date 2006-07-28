ПОРА и представители «Нашей Украины» продемонстрируют, как депутаты превратились в политических манекенов

Сегодня о 11.30 на пересечении улиц Лютеранская и Банковая (возле Секретариата Президента) Гражданская партия “Пора” и представители «Нашей Украины» продемонстрируют, как депутаты от “Народного Союза Наша Украина” превратились в политических манекенов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Поры”.