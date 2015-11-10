Судьба безвизового режима зависит от голосования необходимых законов в ВР - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом глава государства заявил во время встречи с руководителями депутатских фракций, которая состоялась накануне голосования.

"Я уверен в том, что у народных депутатов, членов коалиции и не только, хватит мудрости и ответственности для того, чтобы проголосовать законы, которые непосредственно относятся к безвизовому режиму", - сказал он.

"Я могу ответственно утверждать, что на сегодняшний день судьба безвизового режима зависит от голосования этих законов", - подчеркнул глава государства.

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Президент также выразил недоумение относительно обращения народных депутатов, поступившее в адрес Администрации президента, о расширении возможности применения их дипломатического паспорта. "Они хотят пользоваться большими возможностями безвизового режима. Но две трети этих депутатов не хотят голосовать за безвизовый режим", - отметил Петр Порошенко.

Он выразил твердое убеждение, что каждый из представителей власти наоборот должен сделать все, чтобы не только у них, но и у каждого украинца была возможность безвизового режима. "Мы должны сделать все, чтобы у каждого украинца была возможность путешествовать без виз по странам Шенгенской зоны", - подчеркнул президент.

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Относительно голосования за Трудовой кодекс

в части запрета трудовой дискриминации, которая является обязательным условием для отмены Евросоюзом виз для граждан Украины, Президент подчеркнул, что выступает за сохранение равных прав всех граждан нашего государства.

"Как Президент, как православный христианин, как человек, который уже женат 31 год и очень любит свою жену, как отец четырех детей, я выступаю за сохранение семейных ценностей, традиционных для украинского общества. Но как Гарант Конституции я категорически против дискриминации любого из украинских граждан за любому признаку", - сказал Петр Порошенко и подчеркнул, что поправка, которая должна быть проголосована, касается исключительно трудовых правоотношений и никоим образом не затрагивает вопросы семьи и брака.

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Президент еще раз отметил, что все требования, которые есть со стороны ЕС к Украине в части предоставления безвизового режима - это составляющие Соглашения об ассоциации. Он напомнил, что каждый из ныне действующих депутатов, членов коалиции, представителей власти обещали украинским гражданам следовать в проевропейском направлении и должны выполнять свои обещания. "Мы сейчас делаем только одно - имплементируем то, что мы обязались перед нашими избирателями. Ничего больше", - резюмировал глава государства.