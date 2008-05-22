МИД РФ запретил въезд в Россию некоторым украинским политикам

Министерство иностранных дел России ввело ограничения на въезд в Россию в отношении ряда украинских политиков.

Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, такое решение было принято в связи с принятием властями Украины решения о запрете мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ на въезд на территорию Украины.

«МИД России информирует, что российская сторона вынуждена принять решение об адекватных мерах в отношении тех украинских политиков, которые своими действиями и высказываниями наносят ущерб Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В тоже время в нем не указываются фамилии людей, въезд на территорию России которым будет ограничен.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказываний относительно Севастополя.

11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя «остался нерешенным», и Россия этот вопрос будет решать в интересах своего «государственного права».