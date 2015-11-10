Бывший регионал Ефремов заявил в суде, что ему до сих пор запрещено выезжать за границу

Об этом он заявил перед началом подготовительного судебного заседания в уголовном производстве против него, передает "Украинская правда".

"До 1 ноября у меня были ограничения во всех вопросах, я мог передвигаться только по Киевской области. Со слов заместителя генпрокурора, о чем я узнал из СМИ, у меня сохраняется залог и невозможность выезжать за границу", - отметил он.

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Ефремов заявил, что у него нет на руках загранпаспорта.

На уточнение, чего он ожидает от судебного заседания во вторник, он сказал: "Вы знаете, я уже ничего не ожидаю".

Стоит отметить, что председательствующий судья по делу уже заявил самоотвод.

Ранее УНИАН сообщал, что из Ефремова сняли электронный браслет, поскольку истек срок его домашнего ареста.