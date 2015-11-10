Гройсман прокомментировал решение Огневич сложить депутатский мандат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.

"Это поступок", - подчеркнул Гройсман.

"Я думаю, что те слова, которые мы услышали с этой трибуны от нашей коллеги, еще раз дает возможность каждому задуматься, что мы сюда избирались не для того, чтобы получить мандат, а для того, чтобы делать изменения", - отметил председатель ВР.

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Он призвал депутатов делать все для того, чтобы Украина ввела настоящие европейские стандарты уровня жизни людей и европейские ценности.

Как сообщал УНИАН, депутат от Радикальной партии Огневич сегодня, 10 ноября, заявила о сложении депутатских полномочий.

"Я шла в парламент не за депутатским мандатом и какими-то привилегиями. Я шла как гражданин, который увидел новый путь Украины. А сейчас я вижу то, что, когда нет культуры, гораздо легче править и манипулировать народом", - сказала Огневич.

Она отметила, что в этих обстоятельствах она, как культурный деятель, не видит пользы в своем пребывании в парламенте.