Гройсман прокомментировал решение Огневич сложить депутатский мандат
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман назвал "поступком" сложение народным депутатом Златой Огневич депутатских полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании парламента.
"Это поступок", - подчеркнул Гройсман.
"Я думаю, что те слова, которые мы услышали с этой трибуны от нашей коллеги, еще раз дает возможность каждому задуматься, что мы сюда избирались не для того, чтобы получить мандат, а для того, чтобы делать изменения", - отметил председатель ВР.
Читайте такжеКомитеты наконец-то согласовали предложения по "безвизовому пакету" - Гройсман
Он призвал депутатов делать все для того, чтобы Украина ввела настоящие европейские стандарты уровня жизни людей и европейские ценности.
Как сообщал УНИАН, депутат от Радикальной партии Огневич сегодня, 10 ноября, заявила о сложении депутатских полномочий.
"Я шла в парламент не за депутатским мандатом и какими-то привилегиями. Я шла как гражданин, который увидел новый путь Украины. А сейчас я вижу то, что, когда нет культуры, гораздо легче править и манипулировать народом", - сказала Огневич.
Она отметила, что в этих обстоятельствах она, как культурный деятель, не видит пользы в своем пребывании в парламенте.