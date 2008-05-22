В Vanco удивлены, что Тимошенко не отвечает ни на какие запросы

Компания Vanco заявляет, что односторонний выход правительства Украины из соглашения о разделе продукции (СРП) является нарушением международных прав и негативным сигналом для международных инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель компании Vanco Джим БАУН сегодня в Киеве в кулуарах Энергетического форума.

При этом он отметил, что юридическая позиция компании, в случае проведения международных арбитражных процедур, является достаточно сильной.

«Мы хотели бы сказать, что наша позиция очень твердая, и односторонний выход из СРП является нарушением всех правовых норм. И мы уверены в том, что мы выиграем все судебные процессы, которые будут связаны с этим», - сказал Д.БАУН.

Представитель Vanco выразил удивление, что украинское правительство, возглавляемое Юлией ТИМОШЕНКО, не идет на переговоры с компанией и не отвечает ни на какие запросы Vanco. В частности, он сообщил, что официального сообщения об одностороннем выходе Кабинета министров Украины и СРП компания на сегодняшний день не получала.

В свою очередь юридический представитель компании Vanco Олег АЛЕШИН отметил, что законодательство, регламентирующее СРП, подразумевает односторонний выход из соглашения в случае выявления существенных нарушений со стороны контрагента, официального уведомления его о наличии такого нарушения, а также не устранения такого нарушения в течение 90 дней. О.АЛЕШИН в этой связи отметил, что никаких официальных уведомлений компания на этот счет не получала.

Он также выразил мнение, что тот факт, что правительство Украины избегает официального общения с компанией, свидетельствует о слабости юридической позиции Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начало международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство не намерено менять позицию в отношении компании Vanсо.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды относительно неправомерного приказа об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Этим документом остановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

Между тем 21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.