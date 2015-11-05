Рада рассмотрит необходимые для либерализации визового режима с ЕС законопроекты
Верховная Рада рассмотрит пакет законопроектов, необходимых для либерализации визового режима с Евросоюзом, и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об удешевлении стоимости газа для населения.
Это законопроекты, касающиеся совершенствования процедуры документирования лиц, противодействия нелегальной миграции, внешней трудовой миграции и установления факта рождения или смерти на временно оккупированной территории Украины. Также это проект Трудового кодекса.
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Народные депутаты рассмотрят и законопроект о Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Будут рассмотрены также законопроекты о наложении ареста на имущество для устранения коррупционных рисков при его применении и по совершенствованию института спецконфискации.
Также депутаты рассмотрят законопроект об уточнении подследственности органов досудебного расследования.
Для включения в повестку дня предусмотрены два законопроекта, касающиеся обеспечения проведения голосования на очередных выборах депутатов городских советов и городских голов в Красноармейске и Мариуполе.
Сегодня также будут рассматриваться законопроекты о создании предпосылок для новой модели рынка природного газа и пользовании нефтегазоносными недрами. В первом чтении ВР рассмотрит вопрос о продлении срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Во втором чтении будет рассматриваться законопроект о Государственном бюро расследования.