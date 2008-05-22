Яценюк: у нас еще будет масса причин после обеда поссориться

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что в парламенте возникнет коллизия в случае рассмотрения сегодня вопроса о сложении депутатских полномочий народными депутатами Украины, работающими в исполнительных структурах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента.

По его словам, если будет рассмотрен вопрос «о прекращении полномочий, то возникнет коллизия, что вряд ли будет результативное голосование по ряду законопроектов».

Он отметил, что недавно уже ставился вопрос на рассмотрение парламентом досрочного сложения депутатских полномочий работающими в исполнительных структурах власти, но «ни с левой, ни с правой части зала он не нашел поддержки».

Он отметил, что «моя личная гарантия – этот вопрос будет рассмотрен».

На возгласы из зала о необходимости нового рассмотрения данного вопроса, А.ЯЦЕНЮК ответил: «У нас еще будет масса причин после обеда поссориться» и призвал народных депутатов работать согласно утвержденной повестке дня.