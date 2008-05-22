Совет коалиции должен поставить точку в конфликте

Совет коалиции сегодня собирается в парламенте, чтобы поставить точку в конфликте вокруг кандидатуры председателя ФГИ

Блок Юлии Тимошенко продолжает настаивать на кандидатуре депутата Андрея Портнова, "Наша Украина - Народная самооборона" - против, хотя готова рассмотреть любую другую кандидатуру.

Накануне вечером премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что ни в коем случае не пойдет не изменение нынешнего состава коалиции. Проблемы в отношениях между коалиционерами Тимошенко назвала временным явлением. "Есть два варианта: или мы смиримся с тем, что было до 2004 года, или начнем действительно что-то изменять", - заявила премьер, отметив, что противостояние коалиции сейчас очень сильное.

ICTV