Защита Лукаш обжалует решение суда о взятии ее под стражу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Лукаш Андрей Смирнов.

Он отметил, что в апелляционной инстанции защита Лукаш будет ходатайствовать об отмене определения Печерского районного суда и применении к Лукаш более мягкой меры пресечения - личного обязательства или же взятия на поруки народными депутатами.

Читайте такжеЛукаш настаивает, что не скрывалась от следствия и что ее не допрашивали по делам Майдана

Как сообщал УНИАН, в СБУ 5 ноября заявили о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября Лукаш сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия.

Сегодня, 6 ноября, Печерский суд избрал Лукаш меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5,1 млн грн залога.

Лукаш после судебного заседания заявила, что у нее нет таких средств, и поэтому она надеется, что ее друзья и коллеги внесут необходимую сумму.