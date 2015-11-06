Аналитика от Stratfor: что ждет Украину после местных выборов

Украину, скорее всего, ожидает большая политическая перестановка, после того, как партии правящей коалиции показали неутешительный результат на недавних местных выборах, сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

"Эта капитальная встряска, вероятно, будет включать в себя перестановки в Кабмине, в частности замену нескольких ключевых министров и распространение действия общественной антикоррупционной кампании на крупных олигархов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проевропейское правительство во главе с Петром Порошенко и Арсением Яценюком, в ближайшем времени, скорее всего, останется без изменений, но растущее давление и политическая нестабильность в Киеве серьезно повлияет на процессы внутри страны и отношения Украины с Россией и Западом.

"Растущая нестабильность положения правящей коалиции скорее всего будет иметь важные последствия для украинско-российских отношений", - отмечает издание.

Отмечается, что ситуация на востоке Украины немного успокоилась: после временного прекращения огня в сентябре, ВСУ и сепаратисты, в соответствии с Минскими соглашениями, отводят тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Тем не менее, после возобновления в последние несколько дней боевых действий, секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Украина может приостановить отвод техники, если пророссийские боевики не прекратят своих провокаций с использованием тяжелого вооружения, в частности минометов.

Между тем, украинское правительство сосредоточилось на рассмотрении спорных задержек конституционных реформ, которые предоставят Донбасскому региону широкую автономию – главное требование Росии и сепаратистов.

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"Если Киев затянет с проведением реформ до конца года, на востоке Украины может снова возобновится активная форма противостояния", - резюмирует издание.