Аналитика от Stratfor: что ждет Украину после местных выборов
Если Киев затянет с проведением реформ до конца года, на востоке Украины могут снова возобновится военные действия.
Украину, скорее всего, ожидает большая политическая перестановка, после того, как партии правящей коалиции показали неутешительный результат на недавних местных выборах, сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.
"Эта капитальная встряска, вероятно, будет включать в себя перестановки в Кабмине, в частности замену нескольких ключевых министров и распространение действия общественной антикоррупционной кампании на крупных олигархов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проевропейское правительство во главе с Петром Порошенко и Арсением Яценюком, в ближайшем времени, скорее всего, останется без изменений, но растущее давление и политическая нестабильность в Киеве серьезно повлияет на процессы внутри страны и отношения Украины с Россией и Западом.
"Растущая нестабильность положения правящей коалиции скорее всего будет иметь важные последствия для украинско-российских отношений", - отмечает издание.
Отмечается, что ситуация на востоке Украины немного успокоилась: после временного прекращения огня в сентябре, ВСУ и сепаратисты, в соответствии с Минскими соглашениями, отводят тяжелое вооружение от линии соприкосновения. Тем не менее, после возобновления в последние несколько дней боевых действий, секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Украина может приостановить отвод техники, если пророссийские боевики не прекратят своих провокаций с использованием тяжелого вооружения, в частности минометов.
Между тем, украинское правительство сосредоточилось на рассмотрении спорных задержек конституционных реформ, которые предоставят Донбасскому региону широкую автономию – главное требование Росии и сепаратистов.
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"Если Киев затянет с проведением реформ до конца года, на востоке Украины может снова возобновится активная форма противостояния", - резюмирует издание.